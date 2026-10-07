Bayern przygotował ofertę za gwiazdę Barcelony. W grze 80 mln euro

12:35, 7. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  El Nacional

Bayern Monachium przygotował gigantyczną ofertę za jedną z gwiazd FC Barcelony. Z informacji El Nacional wynika, że są w stanie zapłacić aż 80 mln euro za Daniego Olmo. Byłaby to jedna z najwyższych transakcji wychodzących w historii katalońskiego klubu.

Joan Laporta
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Dani Olmo na radarze Bayernu. Barcelona ma dostać wielką ofertę

Bayern Monachium coraz poważniej zaczyna myśleć o transferach na kolejne lato. Choć już teraz mają drużynę gotową do walki o triumf w Lidze Mistrzów, chcą jeszcze bardziej wzmocnić siłę ofensywną. Już od jakiegoś czasu z niemieckim gigantem łączony jest Dani Olmo, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Reprezentant Hiszpanii nie odgrywa pierwszoplanowej roli w FC Barcelonie.

Na dodatek El Nacional z katalońskim klubem łączy Joao Felixa, który mógłby wrócić do zespołu po prawie trzech latach przerwy. Obecnie ofensywny pomocnik jest związany z Al-Nassr w Arabii Saudyjskiej, gdzie gra u boku Cristiano Ronaldo.

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Gdyby podjęto decyzję o powrocie Felixa do Barcelony, bezpośrednio wpłynęłoby to na czas gry Daniego Olmo. Sytuacji uważnie przygląda się Bayern Monachium. Jak sugeruje źródło, Bawarczycy przygotowali ofertę w wysokości 80 milionów euro i są gotowi ją złożyć, gdy przyjdzie odpowiednia pora.

Olmo wolałby zostać w Katalonii, ale jeśli na stole pojawi się powyższa propozycja, Barcelona nie będzie na siłę trzymać go w klubie. Taka gotówka pozwoli poprawić jeszcze bardziej sytuację finansową, a także wpłynie na większe możliwości na rynku transferowym w przyszłe lato. 28-latek urodzony w Terrassie wystąpił do tej pory w 96 meczach, w których strzelił 20 bramek i zanotował 20 asyst.

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