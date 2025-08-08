Man United podał cenę za Hojlunda. Włoski gigant rozważa wypożyczenie

Manchester United chce oddać Rasmusa Hojlunda na wypożyczenie. Oczekuje jednak, że ktoś zapłaci za napastnika 6 mln euro i pokryje całość pensji - informuje Fabrizio Romano.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Hojlund wróci do Serie A?! Milan rozważa wypożyczenie

Manchester United w sobotę przed meczem z Fiorentiną zaprezentuje oficjalnie nowego zawodnika. Od nadchodzącego sezonu piłkarzem Czerwonych Diabłów będzie Benjamin Sesko. Transfer słoweńskiego napastnika oznacza, że z klubem pożegna się jeden z obecnych graczy. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim Rasmus Hojlund, który nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

O odejściu reprezentanta Danii pisze się od dłuższego czasu. Głównie łączony jest z powrotem do Serie A, gdzie cieszy się dużym zainteresowaniem. W sezonie 2022/2023 zakładał koszulkę Atalanty, dla której zdobył 10 goli w 34 meczach.

Na Półwyspie Apenińskim wciąż o nim pamiętają. Przełożyło się to na zainteresowanie Milanu, który rozważa sprowadzenie Hojlunda. Manchester United jest otwarty na wypożyczenie 22-latka, ale stawia dwa konkretne warunki, o których pisze Fabrizio Romano. Po pierwsze Czerwone Diabły żądają opłaty w wysokości 6 milionów euro. Po drugie klub, do którego trafi, musi pokryć całość wynagrodzenia.

Na ten moment Milan nie podjął żadnych konkretnych kroków. Póki co Rossoneri pozostają w kontakcie z agentem piłkarza. Ceniony dziennikarz dodaje jednak, że Hojlund wolałby pozostać na Old Trafford i walczyć o miejsce w składzie Manchesteru United. W minionym sezonie rozegrał 52 mecze, w których zdobył tylko 10 goli i zanotował 4 asysty. Jego kontrakt wygasa w połowie 2028 roku.