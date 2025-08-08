Manchester United w sobotę przed meczem z Fiorentiną zaprezentuje nowego napastnika. Jak poinformował serwis givemesport.com sfinalizowany został transfer Benjamina Sesko.

Benjamin Sesko przenosi się z Lipska do Manchesteru United

Manchester United w ostatnich dniach stoczył zaciętą rywalizację z Newcastle w walce o transfer Benjamina Sesko. Choć z początku wydawało się, że większe szanse na pozyskanie napastnika mają Sroki, tak finalnie Słoweniec przeniesie się na Old Trafford. Mimo że Czerwone Diabły złożyły nieco niższą ofertę, to sam zawodnik był zdeterminowany, aby dołączyć do 20-krotnego mistrza Anglii.

Z informacji, które przekazał Ben Jacobs z serwisu givemesport.com wynika, że transakcja z udziałem Sesko została już sfinalizowana. W piątek 22-latek przechodził badania medyczne przed podpisaniem kontraktu oraz uczestniczył w otwarciu nowego ośrodka treningowego w Carrington. Oficjalna prezentacja ma mieć miejsce przed rozpoczęciem towarzyskiego meczu z Fiorentiną.

Kwota transferu ma wynieść 74 miliony funtów, czyli ok. 85 milionów euro. Wcześniej do Manchesteru United dołączyło także dwóch innych zawodników ofensywnych. Matheus Cunha z Wolverhampton i Bryan Mbeumo z Brentford kosztowali łącznie ok. 150 milionów euro. Ponadto na Old Trafford przeniósł się także młody obrońca z Paragwaju – Diego Leon.

Sesko przez ostatnie dwa sezony bronił barwy RB Lipska, a wcześniej grał w innym klubie z koncernu Red Bulla – Salzburgu. W zespole z Bundesligi rozegrał 87 spotkań, zdobywając w nich 39 goli.