Yamal i Lewandowski ukarani. UEFA nie oszczędziła gwiazd Barcelony

Lamine Yamal i Robert Lewandowski otrzymali karę finansową za brak natychmiastowego wstawienia się na kontrolę antydopingową - informuje Marca. Obaj piłkarze muszą zapłacić 5000 euro. UEFA ukarała także Hansiego Flicka i jego asystenta w FC Barcelonie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Lamine Yamal

Lewandowski i Yamal zapłacą 5000 euro grzywny, którą nałożyła UEFA

FC Barcelona w poprzednim sezonie rywalizowała z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. Dwumecz pomiędzy hiszpańską a włoską drużyną stał na najwyższym poziomie, o czym świadczy fakt, że zwycięzcę wyłoniła dopiero dogrywka. Ostatecznie to Nerazzurri wywalczyli awans do finału, wygrywając w rewanżu (4:3). Pierwsze spotkanie w Katalonii zakończyło się remisem (3:3).

Hiszpańska prasa poinformowała w piątek (8 sierpnia), że UEFA nałożyła karę na dwóch zawodników oraz trenera i jego asystenta. Wszystko przez to, że Robert Lewandowski i Lamine Yamal naruszyli przepisy antydopingowe. Jak donosi Marca, obaj piłkarze po jednym ze spotkań nie stawili się niezwłocznie do punktu kontroli, czym naruszyli regulamin. W związku z tym zapłacą po 5000 euro grzywny.

Kara nie ominęła również Hansiego Flicka, którego ukarano grzywną w wysokości 20000 tysięcy euro i zawieszeniem na jeden mecz w Lidze Mistrzów. Jest to efekt naruszenia podstawowych zasad dobrego zachowania oraz ogólnych zasad postępowania w regulaminie UEFA. Taką samą karę finansową za identyczne przewinienie otrzymał asystent trenera – Marcus Sorg.

Ponadto ukarana została także FC Barcelona. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny podjęła decyzję o nałożeniu na Dumę Katalonii grzywny w wysokości 5250 euro oraz 2500 euro. Jest to związane z zachowaniem kibiców, którzy odpalili na stadionie materiały pirotechniczne, a także rzucali z trybun różne przedmioty. Wszystkie kary nałożone przez UEFA zostały wprowadzone w trybie natychmiastowym.

Oznacza to, że w pierwszym meczu Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026 na ławce zabraknie zarówno Flicka, jak i jego asystenta.