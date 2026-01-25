Man United i Chelsea walczą o napastnika. Do gry dołączyli Saudyjczycy

Kader Meite znalazł się na celowniku Chelsea oraz Manchesteru United - podaje CaughtOffside. Nie są to jednak jedyne kluby zainteresowane młodym napastnikiem z Ligue 1.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Al-Hilal zaoferowało 40 mln euro za rozchwytywanego napastnika

Kader Meite ma zaledwie 18 lat i już teraz wywołuje spore zamieszanie wśród działaczy gigantów. Napastnik Stade Rennais regularnie pojawia się w raportach skautów. W tym sezonie rozegrał 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Oczywiście nie są to wybitne liczby, ale wiele klubów widzi w nim potencjał.

W ostatnich tygodniach na trybunach pojawiali się wysłannicy wielu ekip Premier League. Obserwują go nie tylko Chelsea i Manchester United, ale także Tottenham, Newcastle Aston Villa, Brighton oraz Brentford. Jednak to Crystal Palace wykonało najbardziej konkretny ruch, składając zapytanie.

Z drugiej strony pojawiła się również wysoka oferta z Arabii Saudyjskiej. Al-Hilal miało zaproponować około 40 milionów euro. Mimo to Meïte podchodzi do tego kierunku z rezerwą. Uważa, że na tym etapie kariery lepiej rozwijać się w Europie.

Czerwone Diabły nadal monitorują sytuację, ale na razie nie składają żadnej oferty. Kontrakt młodego snajpera obowiązuje do 2028 roku, więc Francuzi nie muszą sprzedawać go już teraz. Liczą oni wręcz na to, że jego wartość jeszcze wzrośnie.

