Manchester United oraz Chelsea rywalizują o wielki talent

20:09, 12. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.com

Kader Meite to jeden z najbardziej perspektywicznych napastników w Ligue 1. Nic więc dziwnego, że 18-letni Francuz zwrócił uwagę Manchesteru United oraz Chelsea. Jak podaje serwis Goal.com, skauci angielskich klubów obserwują zdolnego snajpera.

Kader Meite
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kader Meite

Kader Meite na celowniku angielskich gigantów

Manchester United oraz Chelsea od lat słyną z doskonałego skautingu, regularnie rywalizując o najbardziej perspektywicznych zawodników na rynku. Obaj angielscy giganci często kierują wzrok w tę samą stronę, poszukując młodych talentów mogących wzmocnić ich formacje ofensywne na kolejne sezony.

Nie inaczej jest tym razem – Czerwone Diabły i Niebiescy – konkurują o podpis jednego z najbardziej obiecujących napastników występujących w Ligue 1. Jak ustalił portal „Goal.com”, na radary Manchesteru United oraz Chelsea trafił bowiem Kader Meite. To 18-letni napastnik, który imponuje formą w barwach Stade Rennes.

Młodzieżowy reprezentant Francji mimo młodego wieku regularnie otrzymuje swoje szanse w ekipie z Roazhon Park, a jego dynamiczny rozwój przyciąga uwagę potentatów z Wysp Brytyjskich. Niewykluczone, że już w niedalekiej przyszłości złożą oni konkretne propozycje za utalentowanego snajpera.

Kader Meite przeniósł się do Stade Rennes w połowie 2022 roku, początkowo zasilając klubową akademię. Z czasem przechodził przez kolejne szczeble młodzieżowe, aż w listopadzie 2024 roku został awansowany do pierwszej drużyny. Od tamtej pory rozegrał łącznie 32 spotkania, zdobył 14 bramek i zanotował 2 asysty, prezentując ogromny potencjał. Mierzący 192 centymetry napastnik, którego wartość rynkowa wynosi około 10 milionów euro, znajduje się również na liście życzeń PSG.