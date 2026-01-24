Chelsea i Man United walczą o perełkę BVB. 65 mln euro na stole

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Felix Nmecha znalazł się na celowniku gigantów Premier League

Felix Nmecha jest jedną z najciekawszych postaci w środku pola Borussii Dortmund. Niemiecki pomocnik w ostatnich tygodniach pokazuje się z dobrej strony, także w Lidze Mistrzów, co zwróciło uwagę skautów z Anglii. Rozwój 25-latka obserwują działacze kilku klubów Premier League.

Zainteresowanie wykazują Chelsea oraz Manchester United, a także Tottenham, który obserwuje Nmechę już od miesięcy. Ostatnio Spurs mieli okazję dokładnie przeanalizować jego grę podczas bezpośredniego starcia w europejskich pucharach.

Mimo rosnącego zainteresowania Borussia nie chce pozbywać się swojej gwiazdy. Aktualny kontrakt obowiązuje do 2028 roku i nie zawarto w nim klauzuli odstępnego. Władze klubu z Dortmundu chcą zatrzymać go na dłużej i rozważają nawet poprawę warunków umowy.

Według doniesień ekipa Niko Kovacia nie będzie rozważała ofert poniżej 60-65 milionów euro. Mało realny jest również transfer w trakcie zimowego okienka, ale temat może wrócić latem. Dla zawodnika gra w angielskiej elicie mogłaby być świetną możliwością do dalszego rozwoju, ale na razie skupia się na Bundeslidze.

