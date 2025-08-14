Man City idzie po Donnarummę. PSG podało kosmiczną cenę

Gianluigi Donnarumma jest blisko przenosin do Man City. Problem stanowi jedynie kwota transferu. Agent wycenił go na 25 milionów euro. PSG według dziennika La Repubblica żąda dwa razy więcej.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Guardiola rozmawiał z Donnarummą. PSG wyceniło go na 50 mln euro

Gianluigi Donnarumma został odsunięty od składu Paris Saint-Germain. Mistrz Europy nie pojawił się w kadrze meczowej na Superpuchar UEFA. Przyszłość bramkarza leży z daleka od francuskiego klubu. W najbliższych tygodniach ma dołączyć do nowego zespołu. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Manchester City, który szuka następcy Edersona. Brazylijczyk jest blisko przenosin do Galatasaray.

W środę L’Equipe informowało, że Donnarumma osiągnął porozumienie z Man City. Na przeszkodzie do sfinalizowania transferu stoi jednak kwestia finansowa. Najnowsze wieści, które opublikował dziennik La Repubblica, sugerują, że agent bramkarza Enzo Raiola wycenił go na 25 milionów euro. Taka kwota ma być adekwatna do wygasającego w połowie 2026 roku kontraktu z obecnym klubem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Innego zdania jest PSG. Mistrz Francji chce zarobić na sprzedaży Donnarummy aż 50 milionów euro, czyli dwa razy więcej niż sugeruje agent bramkarza. Na ten moment trudno wyrokować czy Obywatele będą skłonni zapłacić taką sumę za zawodnika, któremu za dziesięć miesięcy wygasa umowa. Warto dodać, że już wcześniej sprowadzili nowego golkipera, ściągając z powrotem Jamesa Trafforda.

Donnarumma w Paryżu spędził ostatnie cztery lata, przechodząc do PSG na zasadzie wolnego transferu z Milanu w 2021 roku. Między słupkami francuskiego giganta wystąpił w 161 meczach, w których 56 razy zachował czyste konto.