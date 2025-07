Manchester City kupił bramkarza. To było życzenie Guardioli

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

James Trafford wraca do Manchesteru City

Manchester City w obliczu potencjalnego odejścia Edersona musiał zabezpieczyć przyszłość między słupkami, sprowadzając nowego bramkarza. Na liście życzeń zapisane były głośne nazwiska, ponieważ z klubem łączono takich graczy jak Diogo Costa czy Gianluigi Donnarumma. Ostatecznie wybór padł na innego golkipera, który w przeszłości był już związany z Obywatelami.

Fabrizio Romano poinformował, że Manchester City doszedł do porozumienia z Burnley ws. transferu Jamesa Trafforda. 22-latek po dwóch latach przerwy wraca na Etihad Stadium. The Citiziens w 2023 roku sprzedali go do beniaminka Premier League za ok. 17 milionów euro.

O transfer Trafforda poprosił sam Pep Guardiola. Anglik zgodził się na powrót właśnie ze względu na osobę hiszpańskiego trenera. Przy okazji odrzucił ofertę Newcastle, które również prowadziło rozmowy z agentami bramkarza oraz Burnley. Kwota transakcji ma opiewać na 27 milionów funtów. W poniedziałek zaplanowane zostały testy medyczne.

Trafford ma za sobą fantastyczny sezon w Championship. W 45 meczach w lidze aż 29 razy zachował czyste konto, tracąc jedynie 16 goli. Wcześniej na niższych poziomach rozgrywkowych w Anglii strzegł bramki Boltonu i Accrington. W koszulce Manchesteru City nie miał jeszcze okazji zadebiutować. Na swoim koncie ma natomiast 23 spotkania w młodzieżowych zespołach Obywateli.