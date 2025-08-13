Ederson blisko zmiany klubu. Manchester City rozpoczął rozmowy

Ederson kilka tygodni temu osiągnął porozumienie ws. warunków kontraktu z Galatasaray. Teraz rozpoczęły się rozmowy tureckiego klubu z Manchesterem City - informuje Sky Sport Deutschland.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Galatasaray negocjuje z Man City transfer Edersona

Manchester City przez ostatnie lata był dominatorem w Premier League, sięgając po sześć mistrzostw Anglii w ostatnich ośmiu latach. Jednym z kluczowych zawodników, który dołożył dużą cegiełkę do tych sukcesów był Ederson. Bramkarz reprezentacji Brazylii trafił na Etihad Stadium w 2017 roku z Benfiki za 40 milionów euro. Niespodziewanie zbliża się moment, w którym opuści klub.

O jego odejściu media piszą od kilku miesięcy. Jakiś czas temu Ederson osiągnął porozumienie z Galatasaray ws. warunków kontraktu. Przez ostatnie tygodnie wydawało się jednak, że temat przeprowadzki do Stambułu upadł. Natomiast okazuje się, że poczyniono duże postępy, a zmiana otoczenia wydaje się tylko kwestią czasu. Nowe informacje przekazał serwis Sky Sport Deutschland.

Jak poinformował Florian Plettenberg doszło do rozmów na linii Manchester City – Galatasaray. Oba kluby rozpoczęły negocjacje, które mają doprowadzić do sfinalizowania transakcji. W sprawę zaangażowany jest pośrednik George Gardi uważany za jednego z najlepszych w swoim fachu.

Niewykluczone, że rozpoczęcie rozmów ws. sprzedaży Edersona jest wynikiem tego, że Manchester City miał dogadać się z nowym bramkarzem. Według L’Equipe doszło do porozumienia Obywateli z Gianluigim Donnarummą, który został skreślony przez PSG.

Ederson podczas pobytu w Anglii zagrał w barwach Manchesteru City w 372 meczach, w których 168 razy zachował czyste konto.