Donnarumma dogadał się z angielskim gigantem. Hit transferowy

Gianluigi Donnarumma żegna się z PSG i niebawem trafi do nowego klubu. Jak poinformował serwis L'Equipe, włoski bramkarz dogadał się z Manchesterem City.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma jest o krok od Manchesteru City

Gianluigi Donnarumma we wtorek oficjalnie ogłosił, że odchodzi z PSG. Włoski bramkarz jest bardzo blisko przenosin do Premier League. Według informacji L’Equipe golkiper mistrzów Francji uzgodnił warunki kontraktu z Manchesterem City.

Luis Enrique nie ukrywał, że rozstanie było podyktowane względami sportowymi. – To zawsze trudne decyzje, ale szukaliśmy innego profilu bramkarza – stwierdził hiszpański szkoleniowiec. PSG szybko znalazło następcę, sprowadzając z Lille za 55 milionów euro reprezentanta Francji Lucasa Chevaliera. Już wtedy stało się jasne, że Donnarumma raczej poszuka sobie nowego klubu.

Agent zawodnika, Enzo Raiola, od miesięcy prowadził rozmowy zarówno z Manchesterem United, jak i Manchesterem City. Ostatecznie przewagę zyskali Obywatele, którzy mieli już ustalić z Włochem szczegóły kontraktu. Donnarumma rozmawiał bezpośrednio z Pepem Guardiolą i dał zielone światło na transfer. Teraz pozostaje dogranie porozumienia pomiędzy klubami.

Według francuskich mediów PSG jest gotowe sprzedać swojego bramkarza za kwotę niższą niż ta, którą Lille otrzymało za Chevaliera. Manchester City chce sfinalizować transakcję po odejściu Edersona, co ma otworzyć Donnarummie drogę do roli nowego numeru jeden na Etihad Stadium. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, może to być jeden z najgłośniejszych transferów lata.