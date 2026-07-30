Arsenal chce bocznego defensora. Liverpool także obserwuje sytuację zawodnika

Arsenal wyraził zainteresowanie Maxim Araujo ze Sportingu Lizbona - przekazał Ekrem Konur na łamach "The Sun". Reprezentant Urugwaju znajduje się również na radarze Liverpoolu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Maxi Araujo na liście życzeń Arsenalu i Liverpoolu

Arsenal i Liverpool otrzymały możliwość pozyskania Maxiego Araujo. Jak informuje Ekrem Konur w „The Sun”, przedstawiciele urugwajskiego reprezentanta zaoferowali jego usługi obu angielskim gigantom. Na razie żaden z klubów nie podjął decyzji w sprawie lewego defensora.

Araujo jest jednym z ważniejszych zawodników Sportingu Lizbona. Lewonożny piłkarz może występować zarówno jako lewy wahadłowy, skrzydłowy, jak i boczny obrońca. Portugalczycy mają oczekiwać za reprezentanta Urugwaju co najmniej 60 mln euro. Dopiero oferta na takim poziomie ma skłonić władze Sportingu do rozpoczęcia konkretnych negocjacji.

Obecnie zarówno Arsenal, jak i Liverpool analizują, czy transfer Araujo wpisuje się w ich plany. Zawodnik nie ukrywa, że jego największym marzeniem są występy w Premier League. To sprawia, że ewentualne negocjacje dotyczące warunków indywidualnego kontraktu nie powinny stanowić większego problemu.

Urugwajczyk ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Sportingu. W rozgrywkach ligi portugalskiej zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. 26-latek potwierdził swoją wartość również na tegorocznych mistrzostwach świata 2026.

Choć reprezentacja Urugwaju rozczarowała i odpadła już w fazie grupowej, Araujo należał do nielicznych piłkarzy, którzy mogli opuszczać turniej z podniesioną głową. Spośród trzech goli strzelonych przez Urugwajczyków aż dwa były autorstwa zawodnika Sportingu.