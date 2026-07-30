Man City i Chelsea szukają napastnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

Manchester City i Chelsea zwróciły uwagę na napastnika IK Sirius. Według portalu "CaughtOffside", Robbie Ure znalazł się na liście życzeń angielskich gigantów.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Robbie Ure łączony z Manchesterem City i Chelsea

Manchester City i Chelsea prowadzą już konkretne rozmowy w sprawie pozyskania szkockiego napastnika. Robbie Ure z IK Sirius przykuł uwagę obu klubów z Premier League. 22-latek imponuje skutecznością w barwach szwedzkiego klubu. W tym roku zdobył 15 bramek w 14 występach na poziomie Allsvenskan.

Choć negocjacje znajdują się na wczesnym etapie, właśnie angielscy giganci mają obecnie znajdować się na czele wyścigu o Szkota. Ure jest wychowankiem akademii Rangersów, jednak już na wczesnym etapie kariery zdecydował się kontynuować rozwój poza Szkocją. Najpierw trafił do Anderlechtu Bruksela, a następnie przeniósł się do Szwecji.

Chelsea od kilku lat inwestuje w młodych zawodników z dużym potencjałem. Dlatego sprowadzenie Ure idealnie wpisywałoby się w strategię londyńskiego klubu. Na Stamford Bridge wierzą, że napastnik mógłby stopniowo rozwijać się i w przyszłości odegrać ważną rolę w pierwszym zespole. Podobne plany ma kierownictwo The Citizens, którzy szukają wsparcia dla Erlinga Haalanda.

Na razie nie wiadomo, który z klubów okaże się najskuteczniejszy w negocjacjach. Umowa szkockiego snajpera obowiązuje do końca grudnia 2029 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia zawodnika urodzonego w Glasgow na dokładnie pięć milinów euro.