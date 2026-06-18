Wieczysta ogłosiła trzy odejścia. Wśród nich ikona klubu

Wieczysta Kraków w mediach społecznościowych poinformowała, że z klubem pożegnał się Michał Pazdan, Rafał Pietrzak oraz Maciej Gajos. Ten pierwszy szczególnie mocno zapisał się w historii klubu.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Pazdan, Pietrzak i Gajos żegnają się z Wieczystą

Wieczysta Kraków w minionym sezonie wywalczyła awans do PKO Ekstraklasy. Dla tego klubu to coś, co jeszcze kilka lat temu było marzeniem zrodzonym tylko w głowie Wojciecha Kwietnia. Ciężką pracą, wielkimi nakładami finansowymi jednak udało się je zrealizować i to w imponującym tempie. Najpierw jako beniaminek Betclic 2. ligi awansowali oni do Betclic 1. ligi, a następnie także w roli debiutanta, wywalczyli promocję do elity.

Wiadomo jednak, że w niej łatwo nie będzie. Dlatego też po awansie nie ma sentymentów i z klubem rozstają się kolejni gracze, którzy jeszcze jakiś czas temu stanowili o sile zespołu. Jak oficjalnie poinformowała Wieczysta Kraków, z zespołem wraz z końcem czerwca żegnają się: Michał Pazdan, Rafał Pietrzak oraz Maciej Gajos. Szczególnie były etatowy reprezentant Polski zapisał się w historii klubu.

Michał Pazdan w minionym sezonie rozegrał w sumie 30 spotkań, w których zdobył jednego gola. Łącznie w barwach Wieczystej Kraków rozegrał 85 spotkań. Z klubem awansował od 3. ligi do PKO Ekstraklasy. Podobną drogę przeszedł Rafał Pietrzak, który jednak wystąpił w 74 meczach. Trzecim z graczy, który pożegnał się z klubem, jest Maciej Gajos, który miał krótki, raptem roczny staż w klubie.

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