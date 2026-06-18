Roberto Martinez skusi się na wielkie pieniądze? Trwają negocjacje

Roberto Martinez ma ustąpić ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Portugalii po zakończeniu mundialu. Jego nowym pracodawcą może być Al-Nassr - donosi Fabrice Hawkins ze stacji telewizyjnej RMC Sport.

Alexandre de Sousa / Alamy Na zdjęciu: Roberto Martinez

Al-Nassr prowadzi rozmowy z Roberto Martinezem

Roberto Martinez ma ważną umowę z portugalską federacją jedynie do 31 lipca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że 52-letni Hiszpan przestanie pełnić funkcję selekcjonera tamtejszej reprezentacji po zakończeniu mistrzostw świata. Strony nie prowadzą bowiem rozmów w sprawie przedłużenia kontraktu, a co więcej, tego stanu rzeczy nie ma zmienić nawet ewentualne wywalczenie tytułu mistrzowskiego przez drużynę z Półwyspu Iberyjskiego.

Wiele wskazuje na to, iż nowym pracodawcą Martineza będzie Al-Nassr. Jak dowiedział się Fabrice Hawkins ze stacji telewizyjnej „RMC Sport”, doświadczony szkoleniowiec jeszcze przed startem mundialu rozpoczął negocjacje z saudyjskim klubem. Po turnieju, który odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku, rozmowy mają zostać wznowione. Niewykluczone, że obie strony dojdą do porozumienia i nawiążą długoterminową współpracę.

Gdyby Roberto Martinez przejął stery nad zespołem z Rijadu, nadal miałby okazję pracować z Cristiano Ronaldo, który od kilku sezonów jest największą gwiazdą aktualnego mistrza Saudi Pro League. 52-letni trener w swoim CV posiada również pracę w Evertonie, Wiganie Athletic, Swansea City oraz reprezentacji Belgii. Wygląda na to, że jego kolejnym zawodowym przystankiem może być właśnie Bliski Wschód, gdzie zajmie miejsce Jorge Jesusa w roli menedżera Al-Nassr.

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