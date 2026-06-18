Czechy fantastycznie rozpoczęły spotkanie z RPA na Mistrzostwach Świata 2026. W 6. minucie wynik meczu otworzył Michal Sadilek, który wygrał pojedynek sam na sam z bramkarzem.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Michal Sadilek oraz Alexandr Sojka

Michal Sadilek daje Czechom prowadzenie! RPA musi gonić wynik

Zmagania w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 rozpoczęły się od „meczu o wszystko”. A w nim reprezentacja Czech podejmowała RPA. Obie drużyny zaliczyły fatalny start na mundialu. Podopieczni Miroslava Koubka okazali się gorsi od Korei Południowej (1:2). Zespół z Afryki natomiast przegrał z współgospodarzem turnieju – Meksykiem (0:2).

Rywalizacja w Atlancie wyśmienicie rozpoczęła się dla reprezentacji Czech, która już w szóstej minucie wyszła na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Michal Sadilek, który z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki. Bramkarz Republiki Południowej Afryki przegrał rywalizację sam na sam z zawodnikiem Slavii Praga.

Aut na środku boiska… 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐊𝐂𝐘𝐉𝐍𝐄 𝐖𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐄 Czechów ⚽



🔴📲 Oglądaj online mecz Czechy vs RPA ▶️ https://t.co/l9ifGhmz23 pic.twitter.com/Dm2gFALROg — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 18, 2026

Czesi na tym mundialu mieli już prowadzenie 1:0. Podopieczni Miroslava Koubka od tego momentu byli drużyną nie do poznania, ponieważ cofnęli się za podwójną gardą i zostali sakrceni przez Koreę Południową. Z pewnością nasi południowi sąsiedzi wyciągnęli wnioski i nie pozwolą, żeby sytuacja się powtórzyła w meczu z Republiką Południowej Afryki.

Dzisiejsze trafienie Michala Sadilka było tym samym jego golem numer dwa w narodowej kadrze. Reprezentant Czech uzbierał taką statystykę w 37. występach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie