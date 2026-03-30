Łukasz Skorupski może zmienić barwy klubowe. Na stole atrakcyjne oferty

13:01, 30. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Łukasz Skorupski jest związany z włoskimi klubami od 2013 roku. "Corriere dello Sport" ujawnia, że bramkarz reprezentacji Polski znalazł się na celowniku drużyn z Arabii Saudyjska, które oferują wyższe wynagrodzenie.

Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Kluby z Arabii Saudyjskiej polują na Łukasza Skorpuskiego

Łukasz Skorupski od ponad dekady występuje na włoskich boiskach. Wypracował sobie solidną markę jednego z najbardziej cenionych bramkarzy w Serie A. Doświadczony golkiper trafił do Włoch z Górnika Zabrze i od tego czasu reprezentował barwy Romy, Empoli FC oraz Bologni.

Obecny sezon w wykonaniu 34-latka jest bardzo udany, choć nie brakowało problemów zdrowotnych. Skorupski zmaga się z kontuzją uda, która wykluczyła go z marcowego zgrupowania reprezentacji Polski walczącej o awans na mistrzostwa świata 2026. Według prognoz bramkarz może wrócić do gry na początku maja.

Skorupski w bieżącej kampanii rozegrał 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zachowując 12 czystych kont. Jak informuje „Corriere dello Sport,” bramkarz znalazł się na celowniku klubów z Arabii Saudyjska. Propozycje finansowe są bardzo atrakcyjne. Skorupski, który obecnie zarabia nieco ponad milion euro rocznie, mógłby liczyć nawet na około trzy miliony euro.

Kontrakt Polaka z Bologną obowiązuje do czerwca 2027 roku, jednak włoski klub zdaje sobie sprawę, że nadchodzące lato może być jedną z ostatnich okazji, by zarobić na transferze bramkarza. Bologna zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli Serie A. Dodatkowo drużyna rywalizuje w europejskich pucharach. W ćwierćfinale Ligi Europy zmierzy się z Aston Villą. Skorupski ma na swoim koncie już 324 występy na poziomie Serie A.

