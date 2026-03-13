Fabiański rozstanie się z West Hamem United. Wskazano jego następcę

Łukasz Fabiański po obecnym sezonie odejdzie z West Hamu United. Jego następcą w angielskim klubie może zostać Matz Sels - poinformował Ekrem Konur.

Kontrakt Łukasza Fabiańskiego z West Hamem United obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że londyński klub nie zdecyduje się na przedłużenie umowy z polskim bramkarzem, który ma już 40 lat i powoli zbliża się do zakończenia kariery. Z tego powodu włodarze ze Stadionu Olimpijskiego zaczynają rozglądać się za jego następcą. Co więcej, z zespołem Młotów może pożegnać się również Alphonse Areola, co jeszcze bardziej zwiększa potrzebę wzmocnienia obsady na pozycji golkipera.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Fabiańskiego jest Matz Sels. Belgijski bramkarz na co dzień występuje w Nottingham Forest, rozgrywając bardzo solidny sezon w barwach drużyny z City Ground.

34-letni golkiper należy do najjaśniejszych punktów ekipy The Tricky Trees i swoimi występami przyciąga uwagę innych klubów. Niewykluczone, że w najbliższym czasie rozpoczną się rozmowy dotyczące ewentualnego transferu.

Przeprowadzenie transakcji będzie zależeć od najbliższych losów West Hamu oraz Nottingham, gdyż wymienione drużyny walczą o utrzymanie. Ewentualny spadek jednego z tych zespołów na pewno wpłynąłby na decyzję zawodnika.

Matz Sels przywdziewa bluzę bramkarską obecnej ekipy od lutego 2024 roku, gdy przeniósł się do angielskiego klubu ze Strasbourga za około 6,5 miliona euro. Doświadczony bramkarz szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Nottingham Forest. W trwającym sezonie rozegrał 29 spotkań, w których stracił 41 goli i zanotował 7 czystych kont. Według serwisu „Transfermarkt” reprezentant Belgii jest aktualnie wyceniany na 4 miliony euro.