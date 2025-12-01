Manchester United zarzucił sieć na klejnot z Brazylii. Szykuje ofertę

Luis Eduardo uchodzi za wielki talent w Brazylii. 17-letni stoper znalazł się na celowniku Manchesteru United, który planuje złożyć ofertę za zdolnego obrońcę - donosi w poniedziałek hiszpańska gazeta AS.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luis Eduardo i David Flores

Luis Eduardo może dołączyć do Manchesteru United

Manchester United od lat słynie ze świetnego skautingu, czego dowodem są transfery takich zawodników jak Senne Lammens, Leny Yoro czy Amad Diallo. Niewykluczone, że kolejnym utalentowanym piłkarzem, który trafi na Old Trafford, będzie Luis Eduardo.

Zdaniem hiszpańskiej gazety „AS”, Czerwone Diabły bardzo uważnie monitorują postępy młodego obrońcy, regularnie analizując jego grę zarówno w klubie, jak i w młodzieżowych reprezentacjach. Co więcej, wspomniane źródło twierdzi, że angielski gigant planuje w najbliższym czasie złożyć za niego premierową ofertę, aby nie przegapić okazji na sprowadzenie tak perspektywicznego stopera.

Na ten moment nie wiadomo, ile Manchester United musiałby zapłacić za siedemnastoletniego defensora, jednak wiele wskazuje, iż kwota będzie wynosić co najmniej kilkanaście milionów euro. Gremio, którego zawodnikiem jest młody Brazylijczyk, nie zamierza bowiem oddawać swojej wschodzącej gwiazdy za bezcen i oczekuje satysfakcjonujących warunków finansowych.

Luis Eduardo, którym interesuje się również Chelsea, niedawno zadebiutował na seniorskim poziomie i w nadchodzących miesiącach powinien otrzymywać coraz więcej szans na regularną grę. Środkowy obrońca mierzy 188 centymetrów, a jego warunki fizyczne są doskonałym atutem na tej pozycji. 17-latek jest także młodzieżowym reprezentantem Brazylii – w listopadzie brał udział w mistrzostwach świata w swojej kategorii wiekowej, gdzie ekipa Canarinhos dotarła do półfinału.