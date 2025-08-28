Lucas Paqueta zmienia klub wewnątrz Premier League. W grze 60 mln funtów

Lucas Paqueta z West Hamu znalazł się na celowniku Aston Villi. Jak podaje Santi Aouna z portalu "FootMercato", brazylijski pomocnik jest wyceniany na 60 milionów funtów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lucas Paqueta

Aston Villa chce sprowadzić Lucasa Paquetę

West Ham United rozpoczął sezon na angielskich boiskach od serii trzech porażek, co budzi coraz większe obawy w klubie. Podopieczni Grahama Pottera przegrali na poziome Premier League z Sunderlandem (0:3) i Chelsea (1:5), a dodatkowo odpadli w 1/32 finału Pucharu Ligi Angielskiej, uznając wyższość Wolverhampton (2:3).

Według doniesień portalu „TBR Football”, angielski menedżer miał otrzymać ultimatum od właścicieli klubu, którzy są rozczarowani słabym początkiem kampanii. W tej trudnej sytuacji kluczową postacią w środku pola pozostaje Lucas Paqueta. Brazylijczyk do West Hamu trafił w 2022 roku z Lyonu, a do tej pory rozegrał w barwach The Hammers 123 mecze, zdobył 20 bramek i dołożył 14 asyst.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nie jest wykluczone, że Paquetę opuści klub jeszcze przed zamknięciem letniego okna transferowego. Według najnowszych informacji podanych przez Santi Aounę, Aston Villa rozpoczęła rozmowy w sprawie warunków transferu Brazylijczyka, po wstępnym kontakcie z władzami West Hamu. Klub z Birmingham szuka wzmocnienia środka pola, a 28-letni pomocnik miałby zastąpić Morgana Rogersa, łączonego z transferem zarówno do Chelsea, jak i Tottenhamu Hotspur.

Według serwisu Transfermarkt.de wartość rynkowa Paquety wynosi około 30 milionów euro, jednak West Ham oczekuje dwukrotnie wyższej kwoty – 60 milionów funtów. Ofensywnie usposobiony zawodnik w reprezentacji Brazylii rozegrał 55 meczów i ma na koncie 15 trafień.

🚨⚒️🇧🇷 #PL |



👀 Lucas Paqueta is one to watch until Deadline Day



❗️ Aston Villa ask for Lucas Paqueta deal conditions after initial contact with West Ham



➡️ He’s one of the options if Rogers leaves Aston Villa



💰 The Hammers want £60m for their midfielder… pic.twitter.com/QVdMOoH2za — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 28, 2025

Obecnie Aston Villa zajmuje odległe 17. miejsce z dorobkiem jednego punktu. Zawodnikiem drużyny z Birmingham pozostaje Matty Cash, który ma pewne miejsce w składzie na prawym wahadle.