Graham Potter dostał ultimatum. Gorące krzesło w kolejnym klubie Premier League

Graham Potter dostał od właściciela West Hamu stanowcze ultimatum. Menedżer ma dwa mecze na odwrócenie fatalnej sytuacji drużyny - poinformował "TBR Football".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Dwa mecze prawdy dla Grahama Pottera w Premier League

Graham Potter został zatrudniony na początku stycznia tego roku w West Hamie. 49-letni szkoleniowiec, który wcześniej prowadził m.in. Chelsea i Brighton & Hove Albion, zastąpił na stanowisku Julena Lopeteguiego. Tymczasem początek sezonu 2025/26 w wykonaniu Młotów jest katastrofalny.

Po dwóch kolejkach Premier League West Ham okupuje ostatnie miejsce w tabeli. Na inaugurację rozgrywek londyńczycy ulegli beniaminkowi Sunderlandowi (0:3), a tydzień później zostali rozbici na własnym stadionie przez Chelsea (1:5).

Jak poinformował portal „TBR Football”, właściciel klubu David Sullivan postawił Potterowi jasne ultimatum. Angielski menedżer ma dwa najbliższe spotkania, by odmienić sytuację zespołu. W przeciwnym razie jego przygoda na London Stadium dobiegnie końca. – Sullivan jest wstrząśnięty fatalnym startem West Hamu i bacznie obserwuje sytuację – przekazał Graeme Bailey.

Kluczowe będą mecze z Wolverhampton w Pucharze Ligi oraz ligowe starcie na City Ground z Nottingham Forest. Wrześniowa przerwa reprezentacyjna może okazać się dogodnym momentem na wprowadzenie nowego trenera, jeśli wyniki nie ulegną poprawie. Latem z West Hamem pożegnał się bramkarz Łukasz Fabiański, który do tej pory pozostaje bez klubu. W Premier League niepewny posady trenerskiej jest także Nuno Espirito Santo w Nottingham Forest.