Liverpool rywalizuje z Tottenhamem Hotspur o transfer Gleisona Bremera. Jak się okazuje, obecni mistrzowie Premier League są faworytem w wyścigu o gwiazdę Juventusu - informuje "Tuttomercatoweb".

Liverpool nie rozgrywa dobrego sezonu. Obecni mistrzowie Anglii w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym wydali fortunę na wzmocnienia. Transfery jednak nie poszły w parze z wynikami. Podopieczni Arne Slota wypisali się z walki o pierwsze miejsce w rozgrywkach Premier League. Pozostało obecnie im jedynie rywalizacja o miejsce dające awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Z informacji przekazanych przez serwis „Tuttomercatoweb” dowiadujemy się, że Liverpool jest na dobrej drodze, aby pozyskać gwiazdę Serie A. W kręgu zainteresowań The Reds znajduje się Gleison Bremer z Juventusu. Brazylijczyk jest również celem transferowym Tottenhamu Hotspur, ale to zespół z Anfield Road jest faworytem do pozyskania stopera Starej Damy.

Wspomniane źródło zaznacza, że przewaga Liverpool nad Tottenhamem Hotspur polega na zdecydowanie wyższej pozycji w tabeli. The Reds zapewne będą w przyszłym sezonie grali w europejskich pucharach. Koguty z kolei mogą spaść z rozgrywek Premier League. Czas pokaże, czy Gleison Bremer finalnie wyląduje na Anfield Road.

Reprezentant Brazylii w trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w koszulce Juventusu. Defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie trzy trafienia, a także zaliczył tyle samo asyst.