Liverpool na pole position. Gwiazda Juventusu wyląduje na Anfield?

08:35, 4. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Tuttomercatoweb

Liverpool rywalizuje z Tottenhamem Hotspur o transfer Gleisona Bremera. Jak się okazuje, obecni mistrzowie Premier League są faworytem w wyścigu o gwiazdę Juventusu - informuje "Tuttomercatoweb".

Arne Slot
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Gleison Bremer blisko Liverpoolu

Liverpool nie rozgrywa dobrego sezonu. Obecni mistrzowie Anglii w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym wydali fortunę na wzmocnienia. Transfery jednak nie poszły w parze z wynikami. Podopieczni Arne Slota wypisali się z walki o pierwsze miejsce w rozgrywkach Premier League. Pozostało obecnie im jedynie rywalizacja o miejsce dające awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Z informacji przekazanych przez serwis „Tuttomercatoweb” dowiadujemy się, że Liverpool jest na dobrej drodze, aby pozyskać gwiazdę Serie A. W kręgu zainteresowań The Reds znajduje się Gleison Bremer z Juventusu. Brazylijczyk jest również celem transferowym Tottenhamu Hotspur, ale to zespół z Anfield Road jest faworytem do pozyskania stopera Starej Damy.

Wspomniane źródło zaznacza, że przewaga Liverpool nad Tottenhamem Hotspur polega na zdecydowanie wyższej pozycji w tabeli. The Reds zapewne będą w przyszłym sezonie grali w europejskich pucharach. Koguty z kolei mogą spaść z rozgrywek Premier League. Czas pokaże, czy Gleison Bremer finalnie wyląduje na Anfield Road.

Reprezentant Brazylii w trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w koszulce Juventusu. Defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie trzy trafienia, a także zaliczył tyle samo asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości