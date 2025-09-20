Liverpool zrobił swoje w derbach. Hugo Ekitike znów trafia [WIDEO]

Liverpool pokonał na Everton (2:1) na Anfield w meczu 5. kolejki Premier League. Kolejna bramkę w angielskiej lidze zdobył Hugo Ekitike, a The Reds umocnili się na pozycji lidera tabeli.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liverpool - Everton

Derby dla The Reds na Anfield!

Liverpool w sobotnie popołudnie podejmował na Anfield Everton w derbach Merseyside rozgrywanych w ramach 5. kolejki Premier League. W tygodniu obrońcy tytułu mistrzowskiego mieli już za sobą wymagające spotkanie w Lidze Mistrzów. Po emocjonującym starciu pokonali Atletico Madryt (3:2), a decydującego gola w doliczonym czasie gry strzelił Virgil van Dijk.

Na krajowym podwórku drużyna Arne Slota również prezentuje się bezbłędnie. The Reds z kompletem punktów byli na czele ligowej stawki przed derbami. The Toffees dobrze rozpoczął sezon. W czterech kolejkach zgromadził siedem punktów i plasowali się w górnej części tabeli. Tydzień wcześniej podopieczni Davida Moyesa rozczarowali, remisując bezbramkowo z Aston Villą.

Spotkanie na Anfield znakomicie rozpoczęli gospodarze. Już w 10. minucie Mohamed Salah uruchomił podaniem Ryana Gravenbercha, a Holender precyzyjnym strzałem nie dał szans Jordanowi Pickfordowi. Niespełna dwadzieścia minut później The Reds podwyższyli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Hugo Ekitike. Dla napastnika było to już trzecie ligowe trafienie w obecnym sezonie.

Hugo Ekitike na 2:0! Liverpool dominuje na Anfield 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTjRc6 pic.twitter.com/XcjhCAtHmK — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 20, 2025

Po przerwie Everton wreszcie odpowiedział. W 58. minucie Idrissa Gueye popisał się fantastycznym uderzeniem z pola karnego, pokonując Alissona i dając The Toffees nadzieję na powrót do meczu. Choć goście do końca walczyli o remis, Liverpool zdołał utrzymać prowadzenie i dopisał do swojego dorobku kolejne trzy punkty. W następnej kolejce The Reds zmierzą się na wyjeździe z Crystal Palace na Selhurst Park, natomiast Everton czeka starcie z West Hamem.

𝐈𝐃𝐑𝐈𝐒𝐒𝐀 𝐆𝐔𝐄𝐘𝐄! 💪



Fantastyczne trafienie, Everton z golem kontaktowym! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTjRc6 pic.twitter.com/nWPoCJFTS6 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 20, 2025

Liverpool – Everton 2:1 (2:0)

1:0 Ryan Gravenberch 10′

2:0 Hugo Ekitike 29′

1:2 Idrissa Gueye 58′