Liverpool wyjaśnia przyszłość gwiazdy. Real Madryt ma odpowiedź

Ibrahima Konate jest bliski podpisania nowej umowy z Liverpoolem, co może przekreślić plany transferowe Realu Madryt. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę, francuski obrońca ma otrzymać znaczną podwyżkę wynagrodzenia.

Przełom w negocjacjach na Anfield

Sytuacja kontraktowa Ibrahimy Konate, którego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca, przez długi czas pozostawała niejasna. Wcześniej pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt i otwartości piłkarza na przenosiny do stolicy Hiszpanii, ale obecnie wszystko wskazuje na pozostanie defensora na Merseyside. Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira, po odrzuceniu dwóch pierwszych ofert, obie strony są teraz bliżej porozumienia niż kiedykolwiek wcześniej.

Negocjacje nabrały tempa w ostatnich miesiącach, a do ustalenia pozostały jedynie drobne szczegóły. Kluczowym elementem nowej umowy ma być ogromny wzrost zarobków piłkarza. W mediach pojawiały się głosy, że Francuz oczekiwał pensji na poziomie 200 tysięcy funtów tygodniowo, co oznaczałoby wzrost wynagrodzenia o 150 procent. Jeśli Liverpool przystanie na te warunki, 26-letni stoper stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w zespole w nadchodzącym sezonie.

Koniec marzeń Realu Madryt o darmowym transferze

Zdecydowany zwrot w rozmowach z Liverpoolem to zła wiadomość dla Realu Madryt, który planował przebudowę swojej linii obrony. Hiszpański dziennik AS sugerował wcześniej, że Konate jest jednym z głównych celów transferowych klubu, a możliwość pozyskania go na zasadzie wolnego transferu była dla Królewskich wyjątkową okazją. Nieoficjalnie mówi się, że kluby z Hiszpanii przedstawiły już zawodnikowi swoje propozycje, ale obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest kontynuowanie kariery w Premier League.

Sam zawodnik naciska na szybkie rozwiązanie sprawy, chcąc wyjaśnić swoją przyszłość klubową jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata w połowie czerwca. Mimo że obecny sezon jest oceniany w Anglii jako słabszy w wykonaniu Francuza, Liverpool zdecydował się na intensyfikację rozmów, aby nie stracić kluczowego ogniwa defensywy bez kwoty odstępnego.