Manchester United rusza po reprezentanta Niemiec

Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz, David Raum i Joshua Kimmich

David Raum na celowniku Manchesteru United

Manchester United podczas najbliższego letniego okna transferowego zamierza wzmocnić pozycję lewego obrońcy. W kadrze ekipy Czerwonych Diabłów brakuje bowiem odpowiedniej jakości na tej stronie defensywy. Tyrell Malacia oraz Diego Leon nie do końca spełniają oczekiwania sztabu szkoleniowego, natomiast Luke Shaw bardzo często zmaga się z problemami zdrowotnymi i opuszcza kolejne spotkania. Jedynym pewnym wyborem pozostaje Patrick Dorgu, jednak w jego grze wciąż widoczne są braki w grze obronnej.

Jak informuje Ekrem Konur, klub z Old Trafford może poszukać wzmocnień w Bundeslidze. Na radarze angielskiego giganta znalazł się bowiem David Raum, który od kilku sezonów należy do czołowych bocznych defensorów ligi niemieckiej.

Kontrakt wahadłowego z Lipskiem obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2027 roku, co może sprawić, że latem będzie on dostępny w stosunkowo przystępnej cenie. Tę sytuację chce wykorzystać Manchester United, który rozważa złożenie oferty za Rauma.

34-krotny reprezentant Niemiec występuje w barwach zespołu Byków od lipca 2022 roku. Wówczas przeniósł się na Red Bull Arenę z TSG Hoffenheim za około 26 milionów euro. Od tego czasu stał się ważną postacią drużyny Die Bullen i regularnie pojawia się w podstawowym składzie. W trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań, zdobył trzy bramki oraz zanotował siedem asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi 20 milionów euro.