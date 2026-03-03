Liverpool nie trafił z transferem, więc wróci latem po gwiazdę Interu

Liverpool ma obawy o pozycję prawego obrońcy. Letni transfer nie do końca im wyszedł, więc zaczęto myśleć o kolejnym zawodniku. Jak informuje Tuttomercato, celem na lato ma być Denzel Dumfries.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Dumfries celem Liverpoolu na letnie okno transferowe

Liverpool podczas ostatniego letniego okna transferowego był najbardziej rozrzutnym klub pod kątem wydatków na transfery. Włodarze z Anfield Road przeznaczyli prawie 500 milionów euro na nowych zawodników, ale nie przełożyło się to na wyniki zespołu. Największe gwiazdy jak Alexander Isak czy Florian Wirtz zawodzą na całej linii. Wątpliwości na przyszłość budzi także Jeremie Frimpong.

Frimpong kosztował The Reds 40 milionów euro i przychodził jako następca Trenta Alexandra-Arnolda. Jak dotąd spędza jednak więcej czasu w gabinetach fizjoterapeutów niż na boisku. Ciągłe kontuzje sprawiają, że Liverpool nie ma z niego dużego pożytku.

Z informacji Tuttomercato wynika, że Liverpool ma poważne obawy, jeśli chodzi o przyszłość drużyny na pozycji prawego obrońcy. Z tego powodu niewykluczone, że latem zdecydują się kupić jeszcze jednego zawodnika. Faworytem ma być Denzel Dumfries, którego przyszłość w Interze Mediolan stoi pod znakiem zapytania. Reprezentant Holandii długo nie grał ze względu na kontuzje, ale w starciu z Bodo/Glimt wrócił na boisko. Gdy tylko jest zdrowy, należy do grona najlepszych prawych obrońców w Serie A.

Warto dodać, że w przeszłości media często łączyły Dumfriesa z przeprowadzką do Premier League. 29-latek był przymierzany do takich klubów jak Aston Villa czy Manchester United. Liverpool może dopatrywać się szans w krótkim kontrakcie do czerwca 2028 roku. Sprzedaż w nadchodzące lato byłaby dla Interu Mediolan szansą, aby zarobić na zawodniku dużo większe pieniądze niż np. latem 2027 roku.