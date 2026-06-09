Liverpool rozważa transfer pomocnika. W grze 100 mln euro

14:34, 9. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Ben Jacobs

Liverpool uważnie monitoruje Alexa Scotta z AFC Bournemouth. Jak informuje Ben Jacobs, klub z południa Anglii wycenia zawodnika na około 100 milionów euro.

Andoni Iraola
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Alex Scott łączony z Liverpoolem. Bournemouth nie odpuszcza

Liverpool po rozczarowującym sezonie zakończonym na piątym miejscu w tabeli Premier League zdecydował się na zmianę na stanowisku trenera. Z klubem pożegnał się Arne Slot. Holenderski menedżer jeszcze w pierwszym sezonie zdołał sięgnąć po mistrzostwo Anglii. Nowym szkoleniowcem The Reds został Andoni Iraola, który imponował pracą w AFC Bournemouth.

Nie jest tajemnicą, że Liverpool od dłuższego czasu obserwuje Alexa Scotta z Bournemouth. Teraz obecność Iraoli, który doskonale zna zawodnika, może znacząco przyspieszyć rozmowy transferowe i przybliżyć 22-letniego pomocnika do przenosin na Anfield.

Właściciel Bournemouth Bill Foley pozostaje zdeterminowany, by zatrzymać jednego ze swoich kluczowych zawodników. Klub liczy, że Scott zdecyduje się na podpisanie nowej umowy, która najprawdopodobniej zawierałaby klauzulę odstępnego. Taki model zabezpieczania kontraktu zastosowano już wcześniej, między innymi w przypadku Antoine’a Semenyo.

Według doniesień, Scott jest wyceniany na około 100 milionów euro. Sytuację Anglika uważnie monitorują również Manchester United oraz Tottenham Hotspur. Na ten moment Bournemouth pozostaje spokojne i konsekwentnie realizuje swoją strategię polegającą na zatrzymywaniu kluczowych zawodników tak długo, jak to możliwe. Scott w minionym sezonie rozegrał 39 spotkań, w których zdobył cztery bramki.

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