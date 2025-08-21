Liverpool rozważa sprzedaż obrońcy. Chce go francuski gigant

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Kostas Tsimikas znalazł się na radarze Marsylii

Olympique Marsylia nie zaczęła nowego sezonu zbyt dobrze. Ekipa Roberto De Zerbiego przegrała pierwszą kolejkę Ligue 1 z Rennes, mimo że rywale przez godzinę grali w dziesiątkę. Ta porażka mocno odbiła się na atmosferze w szatni. Doszło nawet do starcia pomiędzy Jonathanem Rowe a Adrienem Rabiotem, które zakończyło się ich odsunięciem od drużyny. Francuski pomocnik jest na wylocie z klubu.

Tymczasem działacze zespołu pracują nad wzmocnieniem pozycji lewego obrońcy po odejściu Quentina Merlina. Dlatego zwrócono uwagę na Kostasa Tsimikasa, który od dłuższego czasu nie może liczyć na regularną grę w Liverpoolu. Grek przez kilka lat był zmiennikiem Andrew Robertsona, lecz do ekipy Arne Slota dołączył Milos Kerkez, za którego zapłacono prawie 50 milionów euro.

W poprzednim sezonie Tsimikas rozegrał niespełna 1500 minut w 29 spotkaniach. Aktualnie przez to, że The Reds pozyskali kolejnego lewego defensora, jego sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Dlatego 29-latek musi szukać sobie nowego klubu. Tę sytuację chce wykorzystać Marsylia, żeby sprowadzić doświadczonego bocznego obrońcę.

Reprezentant Grecji jest także łączony z powrotem do ojczyzny, gdzie zainteresowany pozyskaniem go jest lokalny gigant Olympiakos Pireus. Jego kontrakt z klubem z Anfield obowiązuje do 2027 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika na 18 milionów euro.

