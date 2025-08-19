Liverpool w letnim okienku może pożegnać Kostasa Tsimikasa. Grekiem interesuje się Olympiakos Pireus. Zawodnik byłby skłonny przenieść się do tego zespołu, ponieważ spełnia jego wymogi - donosi "Liverpool Offside".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Kostas Tsimikas może wzmocnić Olympiakos Pireus

Liverpool w miniony piątek zainaugurował nowy sezon Premier League. Mistrzowie Anglii świetnie rozpoczęli kampanię, ponieważ udało im się pokonać Bournemouth rezultatem 4:2. The Reds pod wodzą Arne Slota od samego startu prezentują bardzo wysoką formę i są głównym kandydatem do zdobycia mistrzostwa kraju. Co byłoby równoznaczne dla nich z obronieniem tytułu.

Od wielu tygodni w mediach dyskutuje się na temat przyszłości Kostasa Tsimikasa. Grecki zawodnik znajduje się bowiem na wylocie z Liverpoolem. Defensor szuka nowego zespołu, ale jego wymogiem jest gra w europejskich pucharach. I tak właśnie wkrótce 29-latek może wrócić do ojczyzny. Serwis „Liverpool Offside” zdradza, że piłkarz The Reds znajduje się na celowniku Olympiakosu Pireus.

Grecki zespół chce definitywnie wykupić Kostasa Tsimikasa z Liverpoolu. Mistrzowie Anglii jednak mają inne zdanie w tej kwestii. Władze z Anfield Road planują bowiem wypożyczyć swojego zawodnika. Koniec okienka transferowego zbliża się wielkimi krokami, przez co kluby wkrótce mogą przyspieszyć negocjacje.

Kostas Tsimikas jest związany z Liverpoolem od 2020 roku. Dotychczas reprezentant Grecji rozegrał 115 spotkań w barwach The Reds. Defensor nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić 18. asystami.