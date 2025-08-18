Inter może przejąć transferowy cel Liverpoolu. Gwiazda znalazła się na celowniku giganta

Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Gwiazda Premier League na celowniku gigantów

Liverpool rozpoczął nowy sezon Premier League od zwycięstwa 4:2 z Bournemouth, ale klub wciąż rozważa sprowadzenie nowego stopera. Od dawna na radarze The Reds znajduje się Marc Guehi, który jest uznawany za jednego z najlepszych defensorów w angielskiej elicie.

Kapitan Crystal Palace wzbudza duże zainteresowanie nie tylko wśród klubów na Wyspach Brytyjskich. Sytuację 25-latka obserwuje także Inter Mediolan. Włosi skontaktowali się już z agentem środkowego obrońcy. Nerazzurri rozważają go jako opcję na przyszłość. Klub planuje pozyskać go w 2026 roku, ale tylko jeśli zawodnik nie przedłuży kontraktu z Orłami i stanie się wolnym zawodnikiem.

Z kolei Liverpool prowadzi rozmowy z londyńskim klubem, ale negocjacje nie są proste. Najbliższe dni pokażą, czy ekipa z Anfield dopnie kolejny duży transfer. Jeśli nie to Guehi może zostać w klubie na jeszcze jeden sezon. Wtedy Inter może wykorzystać szansę i przechytrzyć angielskiego giganta.

Natomiast The Reds w takim przyapdku musieliby szukać innej opcji. W grę wchodzi m.in. Ezri Konsa z Aston Villi, który także znalazł się w notatkach działaczy klubu.

