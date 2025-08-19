Rabiot na wylocie z Marsylii! Kara za karygodne zachowanie

Adrien Rabiot musi w końcówce okna transferowego szukać nowego klubu. Jak podaje RTL France pomocnik został odsunięty od składu przez Roberto De Zerbiego. Jest to efekt starcia w szatni z innym piłkarzem Olympique Marsylii.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot skreślony przez De Zerbiego. Musi odejść z Marsylii

Olympique Marsylia na start nowego sezonu Ligue 1 rywalizowała na wyjeździe z Rennes. Choć podopieczni Roberto De Zerbiego grali w przewadze jednego zawodnika od 31. minuty, to nie byli w stanie pokonać rywali. Gospodarze odnieśli zwycięstwo (1:0) po golu w doliczonym czasie gry, którego autorem był Ludovic Blas. Po meczu w szatni Olimpijczyków doszło do starcia dwóch piłkarzy.

Z informacji La Provence wynika, że Adrien Rabiot oraz Jonathan Rowe niemal pobili się w szatni. Reprezentant Francji miał wytknąć swojemu koledze brak odpowiedniego zaangażowania, na co Anglik miał odpowiedzieć uderzeniem byłego gracza Juventusu w twarz. Obaj musieli zostać rozdzieleni przez trenera, sztab szkoleniowy oraz dyrektora sportowego.

RMC Sport przekazało, że zarówno Rabiot, jak i Rowe zostali odsunięci od składu na czas nieokreślony. Natomiast serwis RTL France twierdzi, że Roberto De Zerbi postanowił wyrzucić francuskiego piłkarza z zespołu. Trener nie chce, aby 30-latek był częścią klubu, o czym poinformowana miała zostać matka, a jednocześnie jego agentka – Veronique Rabiot.

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Rabiot będzie musiał znaleźć nowego pracodawcę. Niewykluczone, że wróci do Serie A, ponieważ serwis SportMediaset poinformował niedawno, że transferem pomocnika zainteresowany jest AC Milan. W Mediolanie stery przed sezonem przejął Max Allegri, który doskonale zna piłkarza z czasów pracy w Juventusie.

Rabiot trafił do Marsylii we wrześniu 2024 roku jako wolny zawodnik po wygaśnięciu kontraktu ze Starą Damą. W poprzednim sezonie wystąpił w 31 meczach, w których zdobył 10 goli i zanotował 6 asyst. Jego umowa obowiązuje do 2026 roku.