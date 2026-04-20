Manchester City pożegna kolejną ważną postać. Rewolucja trwa

22:24, 20. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Manchester City przygotowuje kolejne ważne pożegnanie po tym sezonie. Oprócz Bernardo Silvy, drużynę po latach ma opuścić też John Stones - informuje Fabrizio Romano.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: John Stones

Stones też opuści Manchester City

Manchester City walczy jeszcze o mistrzostwo Anglii, a po sezonie pożegna swoich ważnych piłkarzy. W sprawie przyszłości wciąż nie wypowiedział się Pep Guardiola, choć ten ma ważną umowę do połowy 2027 roku. Na ten moment wiadomo, że dojdzie do rozstania z Bernardo Silvą, co zostało już oficjalnie zapowiedziane. Strony uznały, że to odpowiedni moment, aby zakończyć wspaniałą przygodę. Okazuje się, że nie będzie to jedyny zawodnik, który po latach wyniesie się z Etihad Stadium.

Oprócz Portugalczyka, karierę w Manchesterze City zakończy również John Stones. Fabrizio Romano informuje, że to już przesądzone. Angielski stoper trafi na rynek wolnych agentów i będzie do wzięcia w ramach transferu bezgotówkowego. Nie zamierza oczywiście przechodzić na emeryturę, dlatego w przyszłym sezonie będzie występował dla innego zespołu.

Stones nie ma udanych miesięcy. Na przestrzeni całej kampanii zagrał 15 razy – głównie na jej początku. Później przydarzył mu się poważny uraz uda, po którym nie wrócił do podstawowej jedenastki. Wystąpił jedynie w meczach Pucharu Anglii, zaś w Premier League Guardiola nie chciał z niego korzystać.

31-latek pozostaje z drużyną i do samego końca będzie ją wspierał. Latem zostanie pożegnany, podobnie jak Silva. Stones gra dla Manchesteru City od 2016 roku, kiedy to zapłacono za niego 55,6 mln euro.

