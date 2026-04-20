Juventus chce zawodnika City! Jest szansa na transfer

22:56, 20. kwietnia 2026
Michał Stompór
Juventus bacznie przygląda się sytuacji zawodnika Manchesteru City. Bianconeri chcą wzmocnić rywalizację na pozycji bramkarza i rozważają transfer piłkarza Obywateli, o czym informuje Jack Gaughan.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus sięgnie po bramkarza Manchesteru City?

W tym sezonie Stara Dama dysponuje trzema golkiperami. Michele Di Gregorio wystąpił w 33 meczach, Mattia Perin zanotował 13 występ, a Carlo Pinsoglio pełni wyłącznie funkcję trzeciego bramkarza. Juventus nie jest w pełni zadowolony z postawy pierwszych dwóch zawodników i zamierza przeanalizować sytuację na tynku transferowym.

Bianconeri obserwują piłkarza z Premier League. Na ich celowniku znalazł się James Trafford, co potwierdza Jack Gaughan. Jednokrotny reprezentant Anglii dołączył do Manchesteru City w lecie 2025 roku, ale już w zimowym okienku był łączony ze zmianą barw.

Wychowanek Obywateli w 2023 roku został sprzedany do Burnley za nieco ponad 17 milionów euro i po dwóch latach wrócił na Etihad, jednak już za 31 mln. 23-latek rozegrał tylko 14 meczów, ponieważ przegrał rywalizację z Gianluigim Donnarummą.

Włoch jest niekwestionowanym numerem jeden, dlatego Trafford szuka nowego miejsca pracy. Juventus w walce o jego podpis będzie musiał zmierzyć się z Tottenhamem i Aston Villą.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości