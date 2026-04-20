Juventus chce zawodnika City! Jest szansa na transfer

Juventus bacznie przygląda się sytuacji zawodnika Manchesteru City. Bianconeri chcą wzmocnić rywalizację na pozycji bramkarza i rozważają transfer piłkarza Obywateli, o czym informuje Jack Gaughan.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

W tym sezonie Stara Dama dysponuje trzema golkiperami. Michele Di Gregorio wystąpił w 33 meczach, Mattia Perin zanotował 13 występ, a Carlo Pinsoglio pełni wyłącznie funkcję trzeciego bramkarza. Juventus nie jest w pełni zadowolony z postawy pierwszych dwóch zawodników i zamierza przeanalizować sytuację na tynku transferowym.

Bianconeri obserwują piłkarza z Premier League. Na ich celowniku znalazł się James Trafford, co potwierdza Jack Gaughan. Jednokrotny reprezentant Anglii dołączył do Manchesteru City w lecie 2025 roku, ale już w zimowym okienku był łączony ze zmianą barw.

Wychowanek Obywateli w 2023 roku został sprzedany do Burnley za nieco ponad 17 milionów euro i po dwóch latach wrócił na Etihad, jednak już za 31 mln. 23-latek rozegrał tylko 14 meczów, ponieważ przegrał rywalizację z Gianluigim Donnarummą.

Włoch jest niekwestionowanym numerem jeden, dlatego Trafford szuka nowego miejsca pracy. Juventus w walce o jego podpis będzie musiał zmierzyć się z Tottenhamem i Aston Villą.