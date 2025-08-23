Liverpool wkrótce może zakończyć współpracę z Kostasem Tsimikasem. Jak się okazuje, Grek może wylądować w Serie A. AS Roma jest zainteresowana defensorem - donosi Gianluca Di Marzio.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kostas Tsimikas

AS Roma chce Kostasa Tsmikasa

Liverpool jeszcze nie zamknął składu na sezon 2025/26. Mistrzowie Anglii wciąż robią wszystko, aby pozyskać Alexandra Isaka. Szwedzka gwiazda jest gotowa na przeprowadzkę i nawet odmawia gry w Newcastle United. The Reds planują również transfery wychodząca. A Kostas Tsimikas jest jednym z piłkarzy, który nie ma już przyszłość na Anfield Road.

Nie tak dawno mówiło się o możliwym wypożyczeniu Greka do Olympiakosu Pireus. Jak się jednak okazuje, defensor może wylądować również w Serie A. Gianluca Di Marzio poinformował, że zawodnik Liverpoolu znajduje się w kręgu zainteresowań AS Romy. Giallorossi są na tyle zdeterminowani, że odbyli już wstępne rozmowy z mistrzami Anglii.

Włoski dziennikarz zdradził, że AS Roma ma świadomość trudności z pozyskaniem Kostasa Tsimikasa. Klub Serie A jednak daje sobie czas. Na początku nadchodzącego tygodnia ma się całkowicie rozstrzygnąć sprawa Greka. Czas pokaże, czy defensor The Reds ostatecznie wyląduje na Półwyspie Apenińskim. W drużynie Gian Piero Gasperiniego rywalizowałby o miejsce w składzie z Angelino.

Kostas Tsimikas jest zawodnikiem Liverpoolu od 2020 roku. Dotychczas grecki obrońca rozegrał 115 spotkań w barwach The Reds. Zawodnik nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić 18. asystami.