Liverpool szykuje ruch, który może zaskoczyć całą Serie A

Liverpool wygląda na to, że planuje ruszyć po jedną z gwiazd Juventusu. Wieści związane z zainteresowaniem The Reds piłkarzem Starej Damy podała "La Gazzetta dello Sport".

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool bardzo zainteresowany Kenanem Yildizem

Liverpool według najnowszych informacji „La Gazzetta dello Sport” jest poważnie zainteresowany skrzydłowym Juventusu. Źródło jednocześnie przekonuje, że klub z Anfield Road rozważa złożenie oferty, która miałaby obejmować piłkarza oraz gotówkę.

Według informacji najpopularniejszego włoskiego dziennika sportowego Liverpool chce mieć u siebie Kenana Yildiza. Aby pozyskać reprezentanta Turcji, angielski klub musi się jednak liczyć z konkretnym wydatkiem. Jednocześnie oprócz określonej sumy pieniędzy Liverpool może włączyć do transakcji Federico Chiesę.

Gdyby reprezentant Włoch finalnie trafił do Juve, byłby to dla zawodnika powrót do byłego klubu. W każdym razie włoskie źródło podaje, że ekipa z Turynu w pierwszej kolejności miałaby wypożyczyć Chiesę.

Włoski skrzydłowy występował w Juventusie w latach 2020-2024. Aktualny kontrakt Chiesy z The Reds obowiązuje natomiast do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość piłkarza jest obecnie szacowana na 18 milionów euro. Dla porównania rynkowa wartość Kenana Yildiza wynosi aż 75 milionów euro.

Chiesa w Juventusie spędził jak dotąd najlepszy okres w swojej karierze. Z klubem z Turynu wygrał dwa Puchary Włoch oraz raz triumfował w meczu o Superpuchar Włoch. Ponadto na koncie zawodnika znajduje się również triumf na mistrzostwach Europy w 2020 roku w barwach Squadra Azzurra.