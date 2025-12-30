Manchester City szykuje hit. Kulisy transferu robią wrażenie

Antoine Semenyo wkrótce ma zostać zaprezentowany jako nowy gracz Manchesteru City. "The Guardian" przekazał natomiast informacje, na jakie zarobki zawodnik będzie mógł liczyć.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antoine Semenyo

Antoine Semenyo zarobi krocie w Man City

Antoine Semenyo, po tym jak wyróżniał się solidną grą w barwach Bournemouth, zapracował na transfer do jednego z gigantów Premier League. Niebawem zawodnik na zasadzie transferu definitywnego ma wzmocnić Manchester City. Tymczasem wieści na temat zarobków piłkarza przekazał „The Guardian”.

Źródło podaje, że Ghańczyk ma zamiar inkasować w ekipie z Etihad Stadium około 150 tysięcy funtów tygodniowo. Tym samym rocznie piłkarz będzie mógł zarabiać z klubowej kasy Manchesteru City grubo ponad siedem milionów funtów. Semenyo ma związać się z Man City kontraktem obowiązującym przez pięć lat.

„The Guardian” ujawnił jednocześnie warunki transferu z udziałem piłkarza. Klub z Manchesteru ma wyłożyć na transakcję nieco poniżej 65 milionów funtów, w co wliczone mają być premie za lojalność oraz prowizje dla agentów. Manchester City ma plan, aby spłacać transfer w ciągu trzech lat.

W tej kampanii 32-krotny reprezentant Ghany wystąpił jak na razie w 17 spotkaniach. Zdobył w nich osiem bramek i zaliczył trzy asysty. Semenyo trafił do Bournemouth w styczniu 2023 roku z Bristol City. Wcześniej reprezentował natomiast barwy takich ekip jak Sunderland czy Newport County.

Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to możliwe, że już 4 stycznia Semenyo zagra w hicie ligi angielskiej z udziałem Chelsea i Manchesteru City. Spotkanie odbędzie się 4 stycznia o godzinie 18:30 na Etihad Stadium.