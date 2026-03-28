Liverpool chce pozyskać Brazylijczyka. W grze nawet 80 mln euro

16:03, 28. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Liverpool przymierza się do transferu Murillo z Nottingham Forest. Według "TEAMtalk", klub z City Ground oczekuje oferty rzędu 80 milionów euro.

Arne Slot
PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot

Murillo rozchwytywany przez gigantów w Premier League

Liverpool zdecydowanie rozczarowuje w obecnym sezonie Premier League. Piłkarze prowadzeni przez Arne Slota zajmują obecnie 5. miejsce w tabeli. Sezon ligowy nie układa się więc zgodnie z oczekiwaniami. Szansą na poprawę nastrojów pozostają rozgrywki Ligi Mistrzów, w których The Reds awansowali do ćwierćfinału i zmierzą się z Paris Saint-Germain.

Władze mistrzów Anglii już pracują nad wzmocnieniami przed kolejnym sezonem. Jednym z głównych celów transferowych jest Murillo z Nottingham Forest. Według doniesień „TEAMtalk”, klub z Anfield wykonał najkonkretniejsze kroki w kierunku pozyskania 23-letniego środkowego obrońcy. Liverpool jest gotowy zaoferować około 80 milionów euro, aby sfinalizować transfer.

Murillo ma ambitne plany i chce rywalizować na najwyższym poziomie. Transfer dla Brazylijczyka jest bardzo atrakcyjna opcją. Problemy defensywne The Reds są jednym z głównych powodów zainteresowania Brazylijczykiem. Sprowadzenie solidnego i perspektywicznego stopera stało się jednym z priorytetów na lato.

Warto jednak zaznaczyć, że Murillo znajduje się również na liście życzeń Arsenalu oraz Manchesteru United, co zapowiada zaciętą rywalizacji. Na ten moment nie jest jasne, który z gigantów zdecyduje się na najbardziej konkretne działania. W bieżącym sezonie Murillo rozegrał 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dwie bramki. Jego kontrakt z klubem z City Ground obowiązuje do czerwca 2029 roku.

