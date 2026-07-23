Juventus kupił go w czerwcu i już myśli o sprzedaży

Juventus nie rezygnuje z pozyskania nowego napastnika. Choć priorytetem pozostaje Randal Kolo Muani, w Turynie pracują również nad innymi rozwiązaniami, a jedno z nich może przyspieszyć transfer Mateo Pellegrino.

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Ekhator kluczem do porozumienia z Parmą

Negocjacje z Paris Saint-Germain w sprawie Kolo Muaniego wciąż się przeciągają, dlatego Juventus równolegle analizuje alternatywne scenariusze. W gronie kandydatów pozostają między innymi Joshua Zirkzee oraz Mateo Pellegrino z Parmy, którego pozyskanie mogłoby zostać sfinalizowane dzięki nietypowemu rozwiązaniu.

Według „La Gazzetta dello Sport” działacze Starej Damy rozważają włączenie do operacji Jeffa Ekhatora. Młody napastnik, sprowadzony latem z Genoi za 16 milionów euro plus bonusy, mógłby trafić do Parmy na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu i prawem odkupu dla Juventusu. Taki wariant pozwoliłby zachować kontrolę nad piłkarzem, a jednocześnie ułatwiłby osiągnięcie porozumienia z Parmą.

W Turynie liczą również, że Ekhator regularnie grałby w nowym klubie i wrócił w przyszłości lepiej przygotowany do walki o miejsce w składzie. Problemem pozostają jednak oczekiwania Parmy, która wycenia Pellegrino na około 30 milionów euro i preferuje definitywną sprzedaż zawodnika.

Juventus nie zamierza jednak rezygnować z żadnego z prowadzonych kierunków. Klub czeka na ostateczną odpowiedź PSG w sprawie Kolo Muaniego, który ma naciskać na powrót do Turynu. Jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem, na liście alternatyw poza Pellegrino nadal znajdują się Alexander Sorloth, Richarlison oraz Joshua Zirkzee.