Man United ma chrapkę na pozyskanie gwiazdy Newcastle

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Lewis Hall przymierzany do Manchesteru United

Manchester United podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie chciał zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach. Angielski klub planuje sprowadzić między innymi nowego lewego obrońcę, ponieważ w tym sektorze boiska przydałoby się poważne wzmocnienie w ekipie Czerwonych Diabłów. Obecnie trener Michael Carrick dysponuje Lukiem Shawem, Patrickiem Dorgu i Tyrellem Malacią, jednak ostatni z wymienionych piłkarzy jest na wylocie z Old Trafford, co dodatkowo komplikuje sytuację kadrową.

Jak podaje we wtorkowy poranek brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, Manchester United może osłabić swojego ligowego rywala, sięgając po Lewisa Halla. Boczny defensor Newcastle United jest bez wątpienia jednym z najlepszych wahadłowych w całej Premier League, co rzecz jasna nie umknęło uwadze działaczy z czerwonej części Manchesteru.

Oprócz tego zainteresowanie zawodnikiem wykazują również takie kluby jak Arsenal, Liverpool, FC Barcelona czy Real Madryt, a to zapowiada dużą rywalizację o jego podpis.

Czterokrotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach drużyny Srok od sierpnia 2023 roku, kiedy to przeniósł się na St James’ Park z Chelsea. Początkowo grał tam na zasadzie wypożyczenia, a rok później został wykupiony za ponad 30 milionów euro. W trwającym sezonie lewy obrońca rozegrał 42 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na blisko 40 milionów euro.