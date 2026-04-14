Inter dołączył do wyścigu o rozchwytywanego stopera

09:27, 14. kwietnia 2026 10:34, 14. kwietnia 2026
Źródło:  Calciomercato

Inter Mediolan szuka na rynku nowego stopera. Uwagę włoskiego klubu przykuł środkowy obrońca Club Brugge, Joel Ordonez - informuje strona Calciomercato.

Cristian Chivu
Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego może dążyć do pozyskania nowego stopera. Ma to związek z niepewną przyszłością Alessandro Bastoniego, który jest coraz poważniej łączony z przenosinami do Barcelony. Jeśli 27-letni defensor ostatecznie wyląduje na Spotify Camp Nou, to włoski klub będzie zmuszony znaleźć jego następcę. Dlatego włodarze lidera Serie A od pewnego czasu bacznie monitorują rynek transferowy w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata do wzmocnienia linii obrony.

Jak poinformował serwis „Calciomercato”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stadio Giuseppe Meazza jest Joel Ordonez. 21-letni ekwadorski obrońca wzbudza zainteresowanie wielu europejskich gigantów, w tym PSG, Liverpoolu czy Atletico Madryt.

Wydaje się, że rozchwytywany stoper już najbliższego lata zmieni otoczenie, a Inter Mediolan powalczy z innymi potentatami o jego podpis. Zdaniem mediów wartość rynkowa mierzącego 188 centymetrów defensora szacowana jest na 30-50 milionów euro.

Joel Ordonez z powodzeniem występuje w belgijskim klubie od połowy 2022 roku, kiedy to przeniósł się na Stary Kontynent z Independiente del Valle. Szesnastokrotny reprezentant Ekwadoru rozegrał dotychczas 120 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, ale wiele wskazuje na to, że utalentowany obrońca już wkrótce wykona kolejny ważny krok w swojej karierze.