Lewandowski przejdzie na emeryturę?! Zahavi mówi wprost

Robert Lewandowski niebawem musi podjąć decyzję ws. przyszłości. Pojawiły się plotki, że po rozstaniu z FC Barceloną zakończy karierę. Pini Zahavi, czyli agent piłkarza w rozmowie z winwin.com odniósł się do medialnych doniesień, dementując rzekomą emeryturę.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie zakończy kariery w przyszłym roku

Robert Lewandowski i jego przyszłość w FC Barcelonie to temat numer jeden nie tylko w Polsce, ale również w Hiszpanii. Kontrakt z klubem obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku. W mediach pojawiają się sprzeczne informacje ws. przyszłości napastnika. Jedni łączą go z transferem do Milanu, inni uważają, że zostanie w Katalonii, a jeszcze inni sugerują, że zakończy karierę.

O sensacyjnym scenariuszu, jakim byłoby zakończenie kariery, pisał ostatnio kataloński dziennik Sport. Doniesienia z Hiszpanii szybko obiegły świat, więc zareagował na nie agent piłkarza – Pini Zahavi. W oświadczeniu dla serwisu winwin.com zdementował możliwość przejścia Lewandowskiego na emeryturę. Dodał jednak, że wciąż nie ma żadnych szczegółów dot. przyszłości w Barcelonie.

– Doniesienia o tym, że Lewandowski rozważa przejście na emeryturę, są nieprawdziwe. Jest wyjątkowym napastnikiem, ale nie ma jeszcze żadnych informacji na temat przedłużenia jego kontraktu ani przyszłości w Barcelonie – powiedział Pini Zahavi.

Lewandowski jest związany z Blaugraną od lipca 2022 roku. Na przestrzeni ostatnich lat dla Barcelony wystąpił w 159 meczach, w których zdobył 108 goli i zanotował 20 asyst. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa La Liga, Puchar Króla i dwa Superpuchary Hiszpanii. Indywidualnie został królem strzelców ligi hiszpańskiej w sezonie 2022/2023.