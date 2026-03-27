Lewandowski obserwowany przez skautów giganta! Nie chodzi o Milan

Robert Lewandowski znalazł się na celowniku włoskiego giganta. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, na meczu Polski z Albanią pojawił się wysłannik klubu.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Juventus śledził Lewandowskiego w trakcie meczu reprezentacji Polski

Robert Lewandowski od pewnego czasu znajduje się na celowniku dwóch włoskich gigantów. Od dawna mówi się o zainteresowaniu AC Milanu, ale w ostatnim czasie do gry włączył się także Juventus. Jak się okazuje, przedstawiciel tego drugiego klubu był obecny na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas czwartkowego meczu Polski z Albanią.

37-latek pokazał się z dobrej strony i zdobył wyrównującą bramkę na 1:1. Jak podaje „La Gazzetta dello Sport” Bianconeri chcą zbudować relację z otoczeniem polskiego napastnika. Szukają oni doświadczonego zawodnika, który mógłby odgrywać rolę lidera w ataku, a Lewandowski wydaje się pasować do tej wizji.

Zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego ma problem na pozycji środkowego napastnika. Jonathan David i Lois Openda nie spełniają oczekiwań. Podobnie jest w przypadku Dusana Vlahovicia, ale Serb może zostać w klubie i tworzyć z kapitanem reprezentacji Polski silny duet. Warto też wspomnieć, że do gry po kontuzji wrócił Arkadiusz Milik, więc także Polacy mogliby grać ze sobą.

Nie ma jednak wątpliwości, że ostateczna decyzja będzie należeć do piłkarza FC Barcelony. Umowa Polaka wygasa po sezonie i jego przyszłość wciąż stoi pod znakiem zapytania. Na razie nie można wykluczyć nawet przedłużenia kontraktu z hiszpańskim gigantem, ale pojawiają się także oferty z MLS, Arabii Saudyjskiej i Turcji.