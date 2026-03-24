Vlahović wybrał klub, na przyszły sezon. Wszystko jasne

Dusan Vlahović zdecydował, gdzie chce grać w sezonie 2026/2027. Jak podaje Nicolo Schira, napastnik priorytetowo traktuje pozostanie w Juventusie. Wcześniej interesowała się nim FC Barcelona.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović ma kontrakt z Juventusem tylko do końca sezonu. Z tego względu napastnik przyciąga bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym. W kontekście zmiany klubu pisało się o transferze do Bayernu Monachium, a nawet FC Barcelony. Cały czas pod uwagę brany był także dalszy pobyt w Turynie. Nowe informacje sugerują, że piłkarz podjął decyzję ws. sezonu 2026/2027.

Z informacji, jakie podał Nicolo Schira, wynika, że ostatnio doszło do spotkania na linii klub – zawodnik. Efektem jest fakt, że obie strony zrobiły duży krok, aby przedłużyć wygasający kontrakt. Stara Dama chce go zatrzymać, a piłkarz również widzi przyszłość w Turynie. Mimo zainteresowania ze strony innych drużyn priorytetem jest dla niego pozostanie w Juventusie.

Vlahović niedawno wrócił do gry po ciężkiej kontuzji. Na początku grudnia doznał urazu przywodziciela. Po raz pierwszy od kilku miesięcy pojawił się na boisku w tym samym meczu co Arkadiusz Milik. W tym sezonie ma 6 goli i 2 asysty w 18 spotkaniach.

Juventus ściągnął go zimą 2022 roku z Fiorentiny za 85 milionów euro. W barwach Turyńczyków zdobył łącznie 64 bramki i 16 asyst w 163 meczach. W sezonie 2021/2022 był zawodnikiem roku w Serie A oraz królem strzelców Pucharu Włoch.