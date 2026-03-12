Lewandowski łączony z dwoma gigantami. Transfer na horyzoncie

Robert Lewandowski może latem opuścić Barcelonę. Według doniesień medialnych polski napastnik znalazł się na radarze Juventusu i Milanu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może opuścić Barcelonę po sezonie

Przyszłość Roberta Lewandowskiego nieustannie jest tematem spekulacji transferowych. Doświadczony napastnik wkrótce może zakończyć swoją przygodę z Barceloną. Jeśli nie przedłuży umowy, latem będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Polski snajper przyznał w rozmowie z mediami, że nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej kolejnego etapu kariery. 37-latek nie ukrywa, że chce spokojnie przeanalizować wszystkie możliwości.

– Nie wiem jeszcze, co zrobię. Muszę to przemyśleć. Nie jestem nawet w 50 procentach pewien, którą drogę wybiorę – powiedział Lewandowski, cytowany przez Calciomercato.

Juventus i Milan obserwują sytuację

Jednym z kierunków, które pojawiają się w doniesieniach medialnych, jest transfer do Serie A. Zainteresowanie napastnikiem wykazują zarówno Juventus, jak i AC Milan.

W Turynie transfer Lewandowskiego popiera między innymi legenda klubu David Trezeguet. Były napastnik Juventusu uważa, że Polak nawet w wieku 37 lat wciąż może zrobić różnicę w ataku.

– Wziąłbym Lewandowskiego nawet teraz. To wciąż jeden z ostatnich prawdziwych numerów dziewięć na świecie – ocenił były reprezentant Francji.

Milan również analizuje taką możliwość, choć ewentualny transfer nie byłby prosty ze względu na wysokie zarobki zawodnika. Lewandowski w Barcelonie inkasuje około 13 milionów euro netto rocznie.

Nie można wykluczyć także wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Polakiem poważnie interesuje się Chicago Fire z MLS, a przedstawiciele klubu mieli już spotkać się z piłkarzem i jego agentem.