Legia wyda wielkie pieniądze! Tyle będzie kosztował Papszun i jego sztab

Marek Papszun w najbliższym czasie może zostać trenerem Legii Warszawa. Przegląd Sportowy Onet dowiedział się, ile Wojskowi zapłacą za utrzymanie trenera i jego sztabu. Roczne wynagrodzenie ma wynieść od 1 mln do 1,5 mln euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun i jego sztab będzie kosztował Legię ok. 1 mln – 1,5 mln euro rocznie

Legia Warszawa i Marek Papszun są coraz bliżej podjęcia współpracy. Obecny trener Rakowa Częstochowa nie ukrywa, że chce zmienić klub. Wszystko wskazuje na to, że lada moment dojdzie do dużych zmian w PKO BP Ekstraklasie. Ostatnio pojawiły się informacje, że Wojskowi są gotowi zaoferować mu kontrakt aż do 2030 roku. Do finalizacji potrzebne jest tylko zielone światło ze strony Medalików.

Kolejne ciekawe informacje dot. sytuacji na linii Papszun – Legia przekazał Jarosław Koliński, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet. Dowiedział się, ile stołeczny klub wyniesie utrzymanie trenera wraz z jego sztabem. Kwota, jaką Wojskowi będą musieli przeznaczyć na wynagrodzenie wszystkich osób w sztabie wraz z Papszunem ma wynieść od 1 mln do 1,5 mln euro rocznie. Warto dodać, 51-latek ma mieć w Warszawie sztab składający się z aż 15 osób.

– Dowiedziałem się ostatnio, ile kosztowałoby Legię utrzymanie Marka Papszuna z całym sztabem. Umówmy się, trener Rakowa ma świetną pozycję negocjacyjną, bo nie musi schodzić ze swoich żądań, a Legia jest pod presją. Papszun pracę ma, wygrywa i wszystko jest dobrze. Mówi się nawet o 15-osobowym sztabie w Warszawie – powiedział Jarosław Koliński, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet.

– Słyszałem, że utrzymanie roczne Marka Papszuna z jego ludźmi to jest, uwaga spadniecie z krzeseł, 1 mln – 1,5 mln euro rocznie – dodał.

Aktualnie po 17. kolejkach Legia Warszawa zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Nad strefą spadkową mają tylko 2 punkty przewagi. Z kolei do miejsc gwarantujących grę w europejskich pucharach tracą w tej chwili 7 punktów.