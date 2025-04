Letnia gorączka transferowa, Manchester szykuje niespodziankę!

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Matheus Cunha znalazł się na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United planuje już ruchy na letnie okno transferowe. Celem klubu z Old Trafford jest między innymi wzmocnienie ataku. Wieści na ten temat przekazał TalkSport, dając do zrozumienia, że działacze Man Utd mogą udać się na łowy do jednego z ligowych rywali.

Źródło przekonuje, że klub z Old Trafford ma zamiar ruszyć po Matheusa Cunhe. Man Utd jest podobno do tego stopnia przekonany na transfer zawodnika, że może wyłożyć na transakcję ponad 62 miliony funtów. Transakcja miałaby zostać sfinalizowana latem.

W każdym razie gracz Wolverhampton nie jest tylko celem Czerwonych Diabłów. Nottingham Forrest także wykazuje chęć pozyskania piłkarza. Jednocześnie sam Matheus Cunha nie ukrywa, że wolałby zasilić szeregi jednej z ekip z TOP 6 tabeli ligi angielskiej.

Wcześniej pojawiały się sugestie, że również Arsenal ma chrapkę na to, aby dopiąć transfer z udziałem Brazylijczyka. Matheusz Cunha to 25-latek, który dołączył do ekipy z Molineux Stadium w lipcu 2023 roku z Atletico Madryt. Kosztował wówczas 50 milionów euro.

W tej kampanii Matheus Cunha wystąpił jak na razie w 29 meczach. Strzelił w nich 15 goli, a także zaliczył cztery asyst. Na boisku spędził blisko 2400 minut. Aktualna umowa 13-krotnego reprezentanta Brazylii z Wolverhampton obowiązuje do 2029 roku.

