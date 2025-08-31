Legia zapłaciła za niego kilka milionów. Teraz może szybko odejść

Legia Warszawa zimą zapłaciła około 1,5 miliona euro za Ilji Szkurina. Białorusin jednak okazał się kompletnym niewypałem. Teraz może zostać sprzedany, o czym donosi Mateusz Borek w "Kanale Sportowym".

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Legia pozbędzie się Ilji Szkurina i Migouela Alfareli

Legia Warszawa awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy i właściwie od razu rozpoczęła wielkie wzmocnienia swojego zespołu. Najpierw co prawda z klubu odszedł Jan Ziółkowski, ale w zamian sprowadzono – dość sensacyjnie – Kamila Piątkowskiego. To ma być jednak dopiero początek jeszcze kilku wzmocnień. Mówi się także o możliwości dołączenia na Łazienkowską Kacpra Urbańskiego oraz nowego skrzydłowego z Bundesligi.

Okazuje się jednak, że nie tylko transfery przychodzące do Legii w najbliższych dniach przed zamknięciem okienka transferowego mają się jeszcze zdarzyć. Według informacji przekazanych przez Mateusza Borka z „Kanału Sportowego”, Legia Warszawa może sprzedać Ilję Szkurina. Napastnik zimą dołączył do klubu za 1,5 miliona euro ze Stali Mielec, ale okazał się kompletnym niewypałem, co można było zresztą przewidzieć.

– W Legii jest chęć sprzedaży Białorusina, ale też on sam widzi jaka jest hierarchia i że jest trzeci do grania – powiedział Mateusz Borek cytowany przez stronę „Kanału Sportowego”.

Poza Białorusinem z klubu odejść może także Migouel Alfarela. Francuz latem wrócił z wypożyczenia z ligi greckiej i miał dobre wejście do zespołu, ale na tym się skończyło. Według dziennikarza, ofensywny gracz może odejść na kolejne wypożyczenie, bowiem Edward Iordanescu nie jest przekonany co do jego umiejętności.

