Skrzydłowy coraz bliżej Legii? Negocjacje wciąż trwają [NASZ NEWS]

Legia Warszawa przeprowadzi w najbliższym czasie kilka transferów, na co może sobie pozwolić dzięki awansowi do Ligi Konferencji UEFA. Jedną z pozycji do wzmocnienia jest skrzydło. Z najnowszych informacji goal.pl wynika, że wróciła do negocjacji z piłkarzem upatrzonym już wcześniej.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Kilka nazwisk w grze

Końcówka okienka transferowego może być w wykonaniu Legii piorunująca. Wprawdzie klub jak na razie głównie sprzedaje, ale część środków wróci jednak w postaci wzmocnień. Jak informował portal meczyki.pl piórem Tomasza Włodarczyka klub z Ł3 jest bliski sprowadzenia Kamila Piątkowskiego, a ma też apetyt na Kacpra Urbańskiego.

Goal.pl informował z kolei, że odżył temat Darko Czurlinowa, choć tu groźnym rywalem jest jednak Jagiellonia Białystok. Niektórzy utrzymują nawet, iż jeśli Macedończyk wróci do Polski, to tylko do Jagiellonii. Co naturalne, Legia rozmawia(ła) w kwestii wzmocnienia na skrzydle z kilkoma kandydatami.

Wraca temat Youana?

Goal.pl informował już wcześniej, że warszawskim działaczom wpadł w oko Elie Youan, piłkarz niedawnego rywala, Hibernianu. Francuz miał w tym klubie świetny okres, ale ostatnio stracił miejsce w składzie i wygląda na to, że rozstanie jest najlepszym wyjściem dla obu stron. W pierwszym meczu z Legią cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, a w rewanżu też zbyt wielu minut nie dostał.

Z naszych najnowszych informacji wynika, że wznowiono negocjacje w sprawie przejścia tego gracza do Legii. Jedno ze źródeł twierdzi nawet, że sprawa wygląda na zaawansowaną. A czy transfer faktycznie dojdzie do skutku? O tym przekonamy się bardzo szybko, bo Legia musi zgłosić piłkarzy do Ligi Konferencji UEFA w nieprzekraczalnym terminie 2 września.