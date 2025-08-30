Legia Warszawa wkrótce może ogłosić wielki transfer. Trop Wojskowych prowadzi do Bundesligi. O krok od stołecznego zespołu jest Noah Weisshaupt z Freiburga - informuje "Kicker".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Noah Weisshaupt

Noah Weisshaupt o krok od Legii Warszawa

Legia Warszawa w miniony czwartek zapewniła sobie awans do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Stołeczny zespół zakwalifikował się po dramatycznym rewanżowym meczu z Hibernian. Teraz Wojskowi w pełni mogą skupić się na najbliższym meczu, a także nadchodzących transferach. Ostatnio Goal.pl informował, że do druzyny Edwarda Iordanescu może trafić Elie Youan.

Teraz jak się okazuje, nie tylko zawodnik Hibernian może wzmocnić skrzydło Legii Warszawa. Z informacji przekazanych przez dziennik „Kicker” dowiadujemy się, że stołeczny zespół dopina właśnie przyjście gracza z Bundesligi. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Noah Weisshaupt, który na co dzień jest związany z Freiburgiem.

Niemieckie źródło zaznacza, że były młodzieżowy reprezentant kraju jest już w zasadzie dogadany z Legią Warszawa. Jego transfer tym samym jest na ostatniej prostej. 23-latek jest wychowankiem Freiburga. Jednak zespół Bundesligi jasno podkreślił, że przestał wiązać przyszłość ze skrzydłowym. I w zasadzie od początku letniego okienka zawodnik poszukiwał sobie nowego klubu.

Noah Weisshaupt rozegrał 74 spotkania na poziomie Bundesligi. Niemiecki skrzydłowy w tym czasie zdołał zgromadzić na swoim koncie dwa trafienia, a także osiem asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 23-latka na 5 milionów euro.