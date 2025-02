SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Legia kupuje gwiazdę Stali Mielec

Legia Warszawa od dobrych kilku tygodni usilnie poszukiwała nowego napastnika. Władze klubu z Łazienkowskiej prowadziły rozmowy z wieloma graczami, którzy mogli wzmocnić linię ataku zespołu Goncalo Feio. Do tej pory jednak wszystkie negocjacje oraz każde zainteresowanie kończyło się na niczym. Fakt ten coraz bardziej irytował kibiców Wojskowych, którzy finalnie podczas ostatniego meczu z Puszczą wyrazili na trybunach swój sprzeciw wobec działań klubu, a właściwie ich braku, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Przez fakt, że okienko transferowe w Polsce zbliża się do zamknięcia, dział sportowy klubu ze stolicy był pod coraz większą presją czasu. Finalnie okazuje się jednak, że Legia w końcu znalazła nowego napastnika. Do klubu z Łazienkowskiej za kwotę 1,5 miliona euro dołączy Ilija Szkurin ze Stali Mielec, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”. Do finalizacji pozostały testy medyczne, które Białorusin ma przejść w środę. 25-latek podpisze z Wojskowymi umowę do końca czerwca 2028 roku.

Ilija Szkurin dla Stali Mielec w tym sezonie rozegrał 21 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował dwie asysty. W poprzednim sezonie były gracz chociażby Rakowa Częstochowa był jednak jednym z najlepszych strzelców ligi zdobywając 16 goli. W lecie spekulowano, że może on opuścić Mielec i powędrować do zagranicznego klubu. Serwis “Transfermarkt” wycenia Szkurina na dwa miliony euro.

